شراكة بين «سويفت» و«مايكروسوفت»

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «مايكروسوفت» عن توقيعها شراكة مع «سويفت» تسمح بموجبها باستخدام خدماتها السحابية للقيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال لصالح «سويفت»، كما تأمل أن تكون الشراكة بداية لاستخدام كامل خدمات المراسلات الواسعة الانتشار بين المؤسسات المالية التي تقدمها الأخيرة.

وتتخصص «سويفت»، في عمليات تحويل الأموال ويأتي الاسم اختصاراً للأحرف الأولى من مسمى إنجليزياً ترجمته بالعربية «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».

ومع الشراكة الجديدة، فإن سرعة التحويل من مكان لآخر ستكون أسرع وأسهل، حيث إن «مايكروسوفت» تدعم نحو 400 مليار دولار في العام من هذه التحويلات، وبوجود القسم المالي في الشركة والذي يدير 150 مليار دولار فسيكون الأمر مناسباً وسهلاً لكلا الطرفين.