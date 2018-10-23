قفازات أخف للمس الأشياء الافتراضية

المصدر: لوزان - وكالات

طور مجموعة من العلماء من جامعة لوزان بسويسرا والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا زوجاً من القفازات ذات التقنية العالية، التي توفر ردود فعل مادية واقعية للغاية، والتي أطلقوا عليها اسم «DextrES»، لكنها لا تشبه قفازات الواقع الافتراضي الأخرى قيد التطوير حالياً، فهي خفيفة الوزن ولا تحتوي على هيكل خارجي ضخم أو مكونات ثقيلة، بل مصنوعة من النايلون، بسماكة 2 مم فقط ووزن 8 جرامات لكل إصبع، وتحتاج إلى قدر ضئيل جداً من الطاقة التي يمكن تشغيلها في النهاية ببطارية بسيطة.

وقال هربرت شيا، رئيس جامعة لوزان بسويسرا:«أردنا تطوير جهاز خفيف الوزن، بخلاف قفازات الواقع الافتراضي الحالية، لا يتطلب هيكلاً خارجياً ضخماً أو كابلات سميكة».