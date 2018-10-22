برنامح تحفيزي للسياحة الداخلية والطيران المحلي في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

أطلقت وزارة السياحة المصرية برنامجاً لتحفيز الطيران السياحي الداخلي إلى عدد من مدن البلاد، بداية من نوفمبر وحتى 29 أبريل 2020.

يستهدف البرنامج إعطاء مزايا للمدن السياحية التي تأثرت سلباً خلال الفترة الأخيرة من أجل جذب الحركة السياحية إليها.

وستدفع مصر 3500 دولار لكل رحلة سياحية إلى مدن طابا والأقصر وأسوان وأبو سمبل ومرسى مطروح والعلمين بشرط أن تشكل الحمولة فيها 65% ومعدل الرحلات من رحلتين إلى عشر رحلات أسبوعياً.

وفي حالة زيادة العدد إلى 25 رحلة في الأسبوع، يزيد المبلغ إلى أربعة آلاف دولار ثم إلى 4500 دولار إذا تجاوز العدد 25 رحلة أسبوعياً. وكشفت وثيقة أن حافز رحلات الطيران السياحي إلى مدن شرم الشيخ ومرسى علم سيدور بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار للرحلة. ويعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر وأحد أهم موارد العملة الصعبة.