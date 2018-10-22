محتويات منزل ستيف جوبز للبيع

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

كشف موقع «بيزنس إنسايدر» البريطانى أن بعضاً من ممتلكات الراحل ستيف جوبز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل» في منزله القديم الذي امتلكه في العام 1984، سوف تكون معروضة للبيع في مزاد علني.

وقالت الصحيفة إن هناك الكثير من محبي الراحل ستيف جوبز في جميع أنحاء العالم ممن يحرصون على معرفة كل شيء عن جوبز أو امتلاك أشياء كان يستخدمها، لذا سوف يكون هؤلاء على موعد مع فرصة اقتناء المرحاض القديم الذي كان يستخدمه أو الشمعدانات ومقابض الأبواب، أو ملعقة الشاي المطلية بالفضة، التي كانت تتواجد في منزله القديم ببلدة وودسايد بولاية كاليفرونيا.

ووفقا لموقع «بيزنس إنسايدر» البريطانى، فقد اشترى جوبز المنزل في العام 1984 وعاش هناك ما يقرب من 10 سنوات قبل تأجيره، وكان يعتزم هدمه وإعادة بناء الأرض، لكن مجموعة من المحافظين المحليين بدأوا معركة قضائية لإنقاذ القصر المبني على الطراز الذي ترك مهجوراً لسنوات، ثم في النهاية تعرض للهدم.

وقد استولت بلدة وودسايد على 150 قطعة من المنزل قبل هدمه، وتقول البلدة في موقعها على شبكة الإنترنت إن القطع قد تم تقييمها بمبلغ 30285 دولاراً، بما في ذلك المرحاض الذي يعود تاريخ تصميمه إلى عشرينيات القرن العشرين، ويقدر الموقع قيمته النقدية القابلة للتداول عند 100 دولار.