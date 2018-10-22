«أبل» تجبر «ون بلس» على تغيير موعد طرح هاتفها

المصدر: نيويورك - وكالات

بعد إعلان شركة «أبل» عن عقد مؤتمر الخريف يوم 30 أكتوبر الجاري، اضطر بيتي لاو، مؤسس شركة «ون بلس» الصينية إلى تغيير موعد إقامة حدث الشركة، الذي كان من المفترض عقده في نفس اليوم للكشف عن الهاتف الجديد، ليصبح يوم 29 أكتوبر بدلاً من 30 أكتوبر.

وأعدت شركة «ون بلس» الحدث لكشف النقاب عن هاتفها الجديد OnePlus 6T في مدينة نيويورك، ولكن بعد ذلك قررت «أبل» سرقة الأضواء، إذ أعلنت عن عقد حدث الخريف الخاص بها يوم 30 أكتوبر، لذا اضطرت «ون بلس» لإعادة جدولة حدثها نتيجة لذلك.

وقال بيتي لاو، مؤسس شركة «ون بلس»: «نعرف أن كافة وسائل الإعلام ستكون بانتظار حدث أبل، لذا قررنا تغيير موعد الإطلاق».