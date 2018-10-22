«أوبو» تستعد لإطلاق هاتف جديد

المصدر: بكين - وكالات

تستعد «أوبو» للكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل الاسم الرمزي PBFM00، ويضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz بذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني، فضلاً عن بطارية بسعة 4100mAh تدعم تقنية الشحن السريع، ويعمل الهاتف بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.

ويضم الهاتف قطعاً في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه سيضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج تشمل مستشعر بصمات الأصابع.