ماكينات صراف آلي لـ«بيتكوين» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

أطلقت شركة Exchange Unocoin جهاز صراف آلياً لشراء وبيع البيتكوين، وتم تركيب هذه الأجهزة في مركز تجاري في بنغالورو، ويشبه الجهاز الصراف الآلي العادي الذي نراه في الشوارع.

ويمكن للعملاء إيداع أو سحب مبالغ نقدية بين 1000 و10000 روبية لكل معاملة في اليوم الواحد، من فئة 500 روبية، ويمكن استخدام الرصيد الذي يحمله العميل في حسابه لشراء العملات الأخرى من خلال ATM.

وكانت وزارة المالية الهندية قد حظرت على البنوك والمؤسسات المالية العادية من أن تكون جزءاً من شبكة بيتكوين، ولم يعد بإمكان الهنود شراء وبيع البتكوين، ما لم يكن لديهم حساب خارجي أو قريب أو صديق في الخارج يستطيع التعامل نيابةً عنهم.