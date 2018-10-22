سرقة بيانات 75 ألف شخص في نظام الرعاية الصحية الأميركية

المصدر: نيويورك- وكالات

تمكن مجموعة من القراصنة من اختراق نظام الرعاية الصحية الحكومية الأميركية فى وقت سابق من هذا الأسبوع، من اختراق البيانات الشخصية لما يقارب 75000 شخص.

ووفقاً لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية تم سرقة البيانات من خلال نظام يستخدم من قبل وكلاء التأمين والوسطاء.

وتشير التقارير إلى أنه في 13 أكتوبر، اكتشفت الجهات المسؤولة نشاطاً غير طبيعي في التبادلات التي تجرى بين الوكلاء والوسطاء عبر نظام يستخدمه الوكلاء والسماسرة لمساعدة الأشخاص المتقدمين للحصول على التأمين الصحي، وبعدها اكتشفوا أن ملفات نحو 75000 من الأفراد تم الوصول إليها.

ويقول المركز إنه أغلق نظام التسجيل المباشر لتطبيق إجراءات أمنية جديدة، حيث يعتزم تشغيله مرة أخرى في غضون أسبوع، وإنه يعمل على إخطار أولئك الذين قد تأثروا ومساعدتهم في اتخاذ تدابير مثل حماية بطاقات الائتمان.