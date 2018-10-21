سامسونغ تختبر إخفاء الكاميرات الأمامية

المصدر: سيؤول - وكالات

كشفت تقارير أن شركة سامسونغ تختبر حالياً إخفاء الكاميرات الأمامية خلف الشاشة. تأتي أفكار سامسونغ الجديدة، فيما نرى الكثير من الهواتف الذكية المزودة بالقطع في شاشاتها، حيث يرجع ذلك إلى أن الكثير من الهواتف الذكية بدأت تتبنى على نحو متزايد الشاشات التي تمتد من الحافة إلى الحافة، لكن نظراً لوجود الحاجة إلى كاميرات أمامية، فقد كان يجب على الشركات توفير مساحة لها ولبعض المكونات الأخرى، ما أدى إلى ظهور الشاشات المزودة بالقطع.

فقد تمكنت سامسونغ في معظم الحالات من الاستغناء عن القطع عن طريق الاستعانة بالإطارات السميكة قليلاً، لكن يبدو أن الشركة تحاول التوصل إلى طريقة من شأنها التخلص من القطع تماماً. ويبدو أن سامسونغ تعمل على طريقة لإخفاء الكاميرا الأمامية خلف شاشة الهاتف، ولكنها تواصل العمل بشكل طبيعي.

ومع ذلك، تشير تغريدة للشركة، إلى أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مرحلة النموذج الأولي، وقالت إننا قد نراها في الهواتف الذكية الفعلية في عام 2020 فقط. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث في نهاية المطاف أم لا، ما يفرض علينا التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة. وفي غضون ذلك، وجدت شركات مثل «أوبو» و«فيفو» طريقة لتجنب القطع في الشاشات، من خلال تضمين الكاميرات الأمامية في آليات منبثقة تسمح بإخراجها من الهاتف.

وقال التقرير إنه مفهوم مثير للاهتمام، على الرغم من أنه يشكل خطراً، حيث يمكن أن يعرض الكاميرا للتلف أو تعطيل الآلية المنبثقة. وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن نواصل مشاهدة القطع في شاشات الهواتف الذكية لفترة من الوقت، لذلك نعتقد أنه يجب أن تعتاد على ذلك فقط.