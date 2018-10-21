دبي مدينة عالمية تحتفظ بالرقم «1» دائماً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير نشره موقع «وورلد اتلاس» أن دبي هي المدينة العالمية رقم «1»، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية، ويعود هذا التنوع الكبير إلى أن المدينة تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً يجتذب الأفراد الباحثين عن فرص عمل.

وتم تصنيف دبي واحدة من أكثر المدن أمناً في العالم. وهي موطن لواحد من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وأكثر من 5000 مطعم، وواحد من أكبر مراكز التسوق في العالم. وهي كلها أمور كفيلة بجذب المواطنين الدوليين.

وتفوقت دبي على مدن أخرى من حيث عالميتها، مثل بروكسل، وتورنتو، وأوكلاند، وسدني، ولوس أنجليس، وسنغافورة، ولندن، ونيويورك، وملبورن، وأمستردام، وفرانكفورت وباريس. وجاء في تقرير حديث نشره موقع «توريست ميكر»: إن دبي نتيجة للتطور الاقتصادي الكبير، تغيرت إلى أبعد الحدود خلال عقود قليلة. وقطعت شوطاً طويلاً لتتحول من مجرد مدينة صغيرة على ساحل الخليج العربي إلى مدينة عالمية المستوى، حيث يُرى الناس من جميع أنحاء العالم، يتحدثون مجموعة واسعة من اللغات، ويتبادلون ثقافات متعددة في جو من التسامح.

خصائص المدينة

المدينة العالمية هي مدينة كبيرة ذات ثقافة متنوعة، ينطبق هذا المصطلح عادة على مدينة تضم عدداً كبيراً من المجموعات العرقية المختلفة. وقد تتمتع المدن الكوزموبوليتانية بثقافة مدينة موحدة قوية تتعايش مع الثقافات الفائقة، والثقافات الفرعية ومجموعة واسعة من الثقافات التقليدية.

وتتميز بالتنوع، حي يتمتع سكان المدينة العالمية بفرصة التفاعل مع عدد كبير من الأشخاص من خلفيات مختلفة. قد يشعر هؤلاء السكان أنهم متطورون وعالمون بفعل هذه التجربة، وتمتلك المدينة العالمية اقتصاداً متنوعاً يتناسب تماماً مع المنافسة العالمية.

وجهات إثارة

من جانب آخر، وصف تقرير حديث نشره موقع «Conference & Incentive Travel» دبي بأنها واحدة من الوجهات الأكثر إثارة في العالم. وقال التقرير إنها مدينة متلألئة توفر مجموعة من الشواطئ الذهبية. والتسوق والطعام والحياة الليلية على مستوى عالمي، وتستضيف أكثر الفعاليات والبطولات الرياضية إثارة، وثمة متسع لجميع أفراد العائلة للمغامرة. وتفخر هذه المدينة ذات الرؤيا، بأنها تمتزج فيها التقاليد بالطموح، التي تشتهر بهندستها المعمارية المستقبلية، وبإظهار تراثها وثقافتها الغنية، فهي الوجهة التي أخذت على عاتقها أن تصبح «المدينة الأكثر زيارة في العالم».

وعلى صعيد متصل، قال موقع «نورث ستار ميتنغز جروب»: إن دبي وجهة لا مثيل لها، فهذه الوجهة الواقعة في شبه الجزيرة العربية فاقت أقرانها بأماكن جذب كبيرة، واحتضنت أحدث مبتكرات التكنولوجيا المتطورة، وزخرت بجميع الأشياء الفخمة التي تبهر الأنظار، كل ذلك يساعد على خلق تجربة لا تنسى للزوار. وبينما تنطلق إلى المستقبل، تحافظ أيضاً على ماضيها وتعطي المجموعات الزائرة الفرصة لتغمر للانغماس في تراث وثقافة غنيين.

ويعد مطار دبي الدولي، وهو أكثر المطارات الجوية ازدحاماً في العالم من قبل المسافرين الدوليين، بمثابة عرض للحداثة والراحة، مع التسوق وتناول الطعام المتميز، ناهيك عن صالات الاسترخاء والاستجمام. يمكن الوصول إلى المرفق بسهولة وعلى بعد 15 دقيقة بسيارة الأجرة من معظم الفنادق. وفي الوقت نفسه، يخضع مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، حالياً، لعملية توسعة كبيرة.