استطلاع "البيان": فنادق دبي.. أسعار عادلة وخدمة أفضل

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول أسعار الغرف الفندقية خلال الفترة الحالية، أن النسبة الأكبر من المستطلع آراؤهم ترى أن الأسعار الحالية للفنادق مرتفعة نسبياً، لكن رغم ذلك أكد خبراء في القطاع أن تلك الأسعار تبقى عادلة، كونها تتمتع بجودة خدمة عالية مقارنة مع الفنادق العالمية.

وتلعب أسعار الغرف الفندقية دوراً كبيراً في تحديد تنافسية القطاع السياحة، وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع ترى أن أسعار الغرف لا تزال مرتفعة، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تؤكد أن الأسعار تراجعت بنسبة 4.95% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل متوسط سعر الغرفة مع نهاية أغسطس الماضي إلى 460 درهماً مقارنة مع 484 درهماً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال خبراء في قطاع السياحة والفنادق: إن الأسعار الحالية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الفندقي، إذ إن الأسعار الحالية تعتبر أقل من نظيرتها في العديد من عواصم السياحة العالمية، الأمر الذي ساعد دبي على استقطاب شرائح سياحية متنوعة ومن أسواق جديدة.

وأضاف الخبراء أن كثيراً من الفنادق خلال الفترة الحالية تتنافس في ما بينها على طرح العروض الترويجية، بهدف استقطاب أكبر شريحة من النزلاء، حيث تقتصر بعض عروض الفنادق على المقيمين في الدولة، بينما تمتد عروض أخرى إلى جميع النزلاء من مختلف الجنسيات، ويركز القطاع الفندقي في عروضه السعرية على العائلات المحلية والخليجية من خلال طرح عروض تتناسب مع جميع أفراد العائلة في ما يتعلق بأسعار الغرف أو عروض القيمة المضافة أو العروض الخاصة بالأطفال.