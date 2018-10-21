إقبال كبير على شراء «آيفون إكس آر»

المصدر: نيويورك - وكالات

أظهرت تقارير أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل محبي منتجات أبل على شراء جهازها الجديد الأرخص، الذي تم طرحه في الأسواق أمس وهو «آيفون إكس آر»، على الرغم من أن الهاتف «آيفون إكس ماكس» يعد الأفضل حالياً في تشكيلة أبل، فهو يضم شاشة بحجم 6.5 إنشات تستخدم تكنولوجيا OLED التي توفر ألواناً أفضل، كما أنها تعمل نظرياً على توفير المزيد من الطاقة بالمقارنة مع شاشة LCD، ودعونا لا ننسى الكاميرا المزدوجة في الخلف.

ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من كونه أفضل ما تقدمه أبل في الوقت الراهن، إلا أن «آيفون إكس آر» الأرخص يقوم بعمل جيد أيضاً في السوق.

هذا الهاتف أصبح متوفراً للطلب المسبق أمس فقط، ولكن وفقاً لتقارير، يبدو أن بعض الطرازات من هذا الهاتف بدأت فعلاً بالنفاد، وبالتالي أصبح التاريخ المتوقع للشحن ينمو ليصل من أسبوع إلى أسبوعين، ما يعني أنه لن يتم شحن تلك الطرازات للعملاء حتى نوفمبر المقبل بدلاً من 26 أكتوبر الذي كانت شركة أبل قد وعدت به سابقاً.