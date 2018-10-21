مشكلة بهواتف غوغل تمنع حفظ الصور

المصدر: نيويورك- وكالات

يواجه بعض مالكي هواتف أندرويد مشكلة تمنعهم من حفظ الصور باستخدام كاميرا غوغل من حين لآخر، إذ شارك المستخدمون شكواهم في منتديات على الإنترنت وغوغل للبحث عن حل، بعد محاولاتهم أكثر من مرة إصلاح هذا العيب.

وذكر موقع تقني أميركي شهير أن هذه المشكلة تحدث تحديداً في الحالات التي يلتقط فيها المستخدم صورة بواسطة كاميرا غوغل، وينتقل إلى تطبيق آخر أو يمسك الهاتف فوراً، ورغم ظهور صورة مصغرة للصورة في دائرة معرض الكاميرا، لكن عند الضغط عليها تختفي، وفى بعض الأحيان لا تظهر الصورة على الإطلاق في البداية، لكنها ستظهر مرة أخرى في الصور بعد يوم.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الحالي توصل المستخدمون إلى حل للمشكلة التي يعتقدون أنها مرتبطة بوقت معالجة صور HDR، إذ اقترح أحد المستخدمين ترك تطبيق الكاميرا مفتوحاً حتى تكمل معالجة HDR أو توقفها تماماً.