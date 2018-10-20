خبراء الضيافة يبحثون في دبي تطوير الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - البيان

تستعد مجموعة واسعة من أهم خبراء الضيافة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات الذي يتسم بالتنافسية العالية في المنطقة.

وذلك خلال فعاليات (مؤتمر جلف هوست لتطوير المطاعم) الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018، حيث يركز على نواحي وفرة العرض والاستدامة وآثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الوسائل التي يمكن للمعنيين بقطاع الضيافة في المنطقة اتباعها بغرض استشراف الفرص في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشير توقعات شركة «مينا ريسرش بارتنر» للأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيقها معدل نمو سنوي يبلغ 7.1% لتصل إلى 196 مليار دولار أميركي بحلول عام 2021.

وسيلقي دانكن فريزر سميث، المدير العالمي لقسم الأغذية والمشروبات لدى (ذا فيرست جروب)، كلمة افتتاحية خلال المؤتمر يتناول خلالها الواقع الحالي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار سميث إلى أنه سيتطرق إلى المجالات المتنامية للسوق المتوسطة والمنشآت من فئة الـ 4 نجوم، والتي تنطوي باعتقاده على إمكانات ملحوظة.

وإلى جانب ذلك، ستحظى مسألة وفرة العرض في قطاع الأغذية والمشروبات بنصيبها من الاهتمام خلال فعاليات المعرض، حيث ستنضم إيما بانكس، المدير العام لمجموعة مطاعم جميرا، إلى لجنة من الخبراء لمناقشة هذه القضية.