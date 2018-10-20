الأسعار ترتفع في اليابان 1 %

المصدر: طوكيو - أ ف ب

سجّلت الأسعار في اليابان ارتفاعاً بنسبة 1% في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرتها الحكومة أمس، وسط استمرار مساعي ثالث أكبر اقتصاد في العالم للسيطرة على انهيار الأسعار.

وإذا ما استثنينا المواد الغذائية الطازجة (غير المعلّبة) ومصادر الطاقة، تكون نسبة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي أقل من ذلك، ولا تتعدى 0.4% في سبتمبر على 0.4%، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في أغسطس، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية.

وتسعى اليابان منذ سنوات للسيطرة على انهيار الأسعار، ويبدو أن السياسة النقدية الشديدة الليونة التي يتبعها البنك المركزي كان لها تأثير محدود بهذا الصدد. وقال محافظ بنك اليابان المركزي بعد الاجتماع الأخير لتحديد معدلات الفائدة إن بنك اليابان سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي سياستيهما النقديتين.