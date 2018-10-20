صراع الهواتف «الأنحف والأخف» يطل من جديد

المصدر: دبي - البيان

عاد التنافس مجدداً بين شركات الهواتف الذكية لإنتاج هواتف شديدة النحافة، حيث قدمت شبكة المحمول اليابانية «إن تي تي دوكومو»، ما وصفته بالهاتف الأنحف في العالم، والذي يشبه إلى حد كبير بطاقة الائتمان.

ويسمى «KY-O1L»، من تصنيع شركة كيوسيرا التي تتخذ من اليابان مقراً لها.ويبلغ سمك «الهاتف البطاقة» 5.3 ملم فقط، ويزن 47 غراماً، وهو ما دفع «دوكومو» للتأكيد أنه الهاتف الأخف وزناً في العالم أيضاً، بحسب ما أورده موقع «ذا فيرج» التقني المتخصص. غير أن العديد من المواقع التقنية المتخصصة شككت في توصيف الهاتف بأنه «الأنحف» عالمياً، نظراً لوجود هواتف أقل سمكاً منه على غرار «Moto Z» و«Oppo R5s».

ويحتوي الهاتف الجديد على شاشة أحادية اللون (أبيض وأسود فقط) مقاس 2.8 بوصة، تعتمد على تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بخفة وزنها وتوفيرها للطاقة والأهم أنها أكثر راحة لعين المستخدم