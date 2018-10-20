المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفعت أرباح شركة «باي بال» للدفع الإلكتروني بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 694 مليون دولار، وفقاً لما أعلنته الشركة.

كما زادت إيرادات «باي بال» بنسبة 14% لتصل إلى 3.7 مليارات دولار.

وارتفعت المدفوعات عبر خدمات «باي بال» بنسبة 24٪ لتصل إلى 143 مليار دولار في الربع الثالث.

وأضافت منصة الدفع الإلكتروني 9.1 ملايين حساب نشط في الفترة نفسها، ليصبح لديها ما مجموعه 254 مليون حساب نشط، بزيادة قدرها 15%.

وقال دان شولمان، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي: «كان لدى باي بال ربع ممتاز آخر. وستزيد شراكات جديدة مع أمريكان إكسبريس وول مارت من القيمة التي يمكن أن نقدمها لعملائنا».

وأضاف: «تمكننا ميزانيتنا العمومية القوية والتدفقات النقدية من الاستثمار بقوة في الابتكار والنمو، وخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

وارتفعت أسهم «باي بال» بنسبة 2.5% في ساعات ما بعد التداول مساء أول من أمس.