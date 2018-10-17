مشاركة ناعمة في منصة وزارة الداخلية السعودية في جيتكس

المصدر: البيان الاقتصادي

شهدت منصة وزارة الداخلية التابعة للملكة العربية السعودية لأول مرة مشاركة من نواعم المملكة، حيث شاركت 7 فتيات سعوديات في تنظيم واستقبال الزوار وتوزيع الهدايا على كبار زوار المنصة بالإضافة إلى مرافقة الوفود الزائرة وتعريفهم بالخدمات الذكية التي استعرضتها الوزارة عبر منصتها في المعرض الدولي جايتكس 2018.

وأعربت الفتيات المشاركات عن بالغ سعادتهن بهذه المشاركة التي تنم عن ثقة القيادة وتقديرا لدور المرأة كنصف المجتمع، وبأنها باتت تلعب أدواراً جديدة في القيادة والتمكين وفي خدمة المجتمع،

وقالت مساعد السويلم مديرة التسويق، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز لما تقوم به وبمشاركتها للمرة الأولى لإعلاء أسم المملكة في المحافل الدولية، وأشارت إلى أن المنصة استعرضت أكثر من 10 مشاريع لعشرة قطاعات و35 تطبيق ذكي، ومسرعات الابتكار، تهدف في مجملها إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وزائري المملكة وبيت الله الحرام.