سحوبات ومسابقات تشعل حماسة الجمهور

المصدر: دبي - عمرو عادل

أشعلت المسابقات والسحوبات حماسة زوار أسبوع جيتكس دبي للتقنية 2018، حيث تهافتوا على المشاركة للحصول على الجوائز العينية القيمة.

ويمكن مشاهدة الطوابير أمام بعض الأجنحة المشاركة، خصوصاً مع وجود عدد من المسابقات اللافتة، ما من شأنه إثراء الزيارة وإضفاء مزيد من البهجة عليها.

تهدف معظم تلك المسابقات والسحوبات اليومية إلى إطلاع الزوار على آليات عمل وأنشطة الجهات المشاركة، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إعلانه السحب على هدايا قيمة لمن يتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: اذكر 3 خدمات تقدمها منصة سهمي.

فيما أطلقت هيئة التأمين عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل (فيسبوك، توتير، انستغرام) عن مسابقة بمناسبة فعاليات أسبوع جيتكس تضمنت سؤالاً حول: ما رؤية هيئة التأمين؟، على أن يتم السحب غدا.

ويحظى المعرض بشهرة كبيرة بين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال حيث يجمع كبار اللاعبين تحت سقف واحد.

فيما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن جائزة مع سلسلتها التوعوية «راهي وفهمان» ضمن مسابقات يومية بشرط متابعة جميع قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة وتدوين الإجابة على قناة اليوتيوب بعد مشاهدة الفيديو الخاص بالسؤال والاشتراك والتفاعل مع القناة.