السعودية تأخذ الزوار في رحلة للتعرف على تراثها

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

عرضت منصّة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» تطبيق مشروع «رحلة الهولوغرام»، وهو أول تطبيق في العالم يقوم على دمج 3 حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز تجربة السياحة والتراث الوطني.

يقوم تطبيق «رحلة الهولوغرام» على فكرة دمج تقنية الواقع المختلط وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل المعروفة ببلوك تشين لاستحضار تجارب ثرية في التعرف على اللقى الأثرية والتراث الحضاري والمتاحف.

ويوفر التطبيق تجربة فريدة من نوعها للمستخدم؛ حيث إنه يسخّر تقنية «الواقع المختلط» التي تمكّن المستخدم من القيام بجولات افتراضية في المتاحف واستعراض المعلومات والإحصاءات.

وتقوم تقنية بلوك تشين بإعطاء المستخدم الفرصة لتقييم الخدمات وتعزيز مفهوم الشفافية والحصول على مرجع العملية في أي وقت للتحقق منها، أما تقنية إنترنت الأشياء فتم توظيفها لتسخير الأجهزة والآليات لخدمة المستفيد من هذه التجربة، كما يمنح التطبيق تجربة واقعية فريدة وغنية للمستخدمين من أجل إحداث نقلة في طريقة تفاعل الزوار مع المتاحف.

وحصل المشروع على شهادة تأكيد من مايكروسوفت بوصفه الأول من نوعه في العالم وإنجاز يحسب للهيئة في سعيها لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع السياحة عبر إدخال أحدث التقنيات الذكية والأكثر رواجاً لتطوير القطاع لرفد الاقتصاد الوطني.

ويقول رئيس مايكروسوفت العربية، ثامر الحربي، إن التقنيات الناشئة مثل «الواقع المختلط» وسلسلة الكتل «بلوك تشين» و«إنترنت الأشياء» أصبحت أمراً حتمياً في حياتنا اليومية؛ إذ لا تكاد تمر لحظة من دون أن نلمس النتائج المذهلة لهذه التقنيات على صعيد الأفراد والأعمال.