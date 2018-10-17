تنبيهات بأرقام غريبة لمستخدمي «تويتر»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في العالم تلقيهم تنبيهات من الموقع على هواتفهم تحوي أرقاماً غريبة يبدو أنها شيفرة برمجية «كود» غير مكتملة بحسب خبراء.

وبحسب شكل الأرقام في التنبيهات، رجّح الخبراء أن الشيفرة البرمجية عبارة عن تنبيه كان يُفترض أن يُقرأ كأي تنبيه اعتيادي، ولكنه تحوّل إلى أرقام بسبب خطأ «bug» تقني، وليس بسبب اختراق أمني لحسابات المستخدمين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي، في تغريدة مساء أمس، أن الشركة باشرت فعلاً تحديد سبب رسائل التنبيهات الغريبة، فيما أطلق العديد من المغردين من مستخدمي أنظمة «ios» وأندرويد طرائف عديدة عن سبب ظهور تلك الأرقام الغريبة على هواتفهم.