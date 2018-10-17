«جيتكس للتكنولوجيا» سباق ابتكارات لا ينتهي

المصدر: دبي - البيان - تصوير ـ خولة خميس

لا يكاد يمر يوم على زوار «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» دون أن يتفاجأوا بطرح كبرى شركات التقنية ابتكارات يتم الإعلان عنها لأول مرة في دبي خلال هذا الحدث الأهم عالمياً، ما يؤكد أن ماراثون الابتكار لا ينتهي في دبي التي تسبق غيرها من المدن بعشرات السنين. كما يعكس حرص كبرى العلامات التجارية على إطلاق جديدها من دبي عاصمة الذكاء عالمياً.

وتنوعت الابتكارات في ثالث أيام أسبوع جيتكس ما بين الطائرات بدون طيار، والروبوتات التي تعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث السيارات التي تستخدم من قبل شرطة دبي، وغيرها من الابتكارات التي نجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور الذين كانوا شغوفين بتجربتها والاستمتاع بها.