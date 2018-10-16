الزوار يخسرون أمام روبوت السلة «كوكو»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

خسر كل الذين تحدوا الروبوت «كوكو» في التفوق عليه بممارسة كرة السلة وتسجيل الأهداف. ورغم أن زوار جيتكس مولعون بالاطلاع وتجربة الجديد في مجال التقنية، إلا أنهم لم يكونوا سعداء كثيراً بخسارتهم الفادحة أمام هذا الروبوت المشارك في جناح «مدينة دبي للإنترنت» في معرض «جيتكس دبي للتقنيات 2018».

تفوق

الروبوت «كوكو» يأتي بعد روبوت «كو» من تويوتا التي طورته وحرصت على أن يكون ضخماً، وبلغ طوله 6 أقدام، وله المقدرة الكاملة في التفوق على لاعبي كرة السلة المحترفين، إذ تصل دقته إلى 100% تقريباً بالمسافات القصيرة، وفقاً للمهندسين اليابانيين من وراء المشروع.

وتعلّم الروبوت تسجيل الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن تلقى نحو 200 ألف هدف تدريبي، كما سجل الروبوت رمية حرة أكثر من اللاعبين في فريق دوري المحترفين الياباني الممتاز.

75 ألف ساعة

وتقول الشركة التي طورت الروبوت «كوكو» إن حافز تطويره نابع من الرغبة في كسر الصورة التقليدية في ذهن الناس، ولذلك فإن «كوكو» يتحرك في إطار تحدٍ رياضي مثير كونه واقعياً مع أي من زوار المعرض. كما أن الروبوت يتمتع بحساسات تمكنه بشكل كبير من حمل الكرات، كما يستطيع الجهاز العمل لمدة 75 ألف ساعة بشكل متواصل. وكان مدير المشروع كنان الزعبي قد قال في تصريحات صحفية على هامش معرض جيتكس، إن تسجيل النقاط والنتائج يجري أمام الزوار عبر شاشة تتوسط أرض الملعب المصغر.