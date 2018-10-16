شرطة دبي تتنقّل بدراجات طائرة

المصدر: دبي - البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» دراجة «هوفر» المطورة الجديدة التي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأكد العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن الدراجة بشكلها الجديد المطور قادرة على الطيران لمدة 40 دقيقة عبر التحكم فيها عن بعد ولمدة 25 دقيقة حال استخدامها من قبل شرطي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدراجة صديقة للبيئة وتستخدم الطاقة الكهربائية.

وأضاف العميد الرزوقي أن الدراجة تعد خفيفة الوزن، لذلك بإمكانها الطيران بسرعة تصل إلى 96 كيلومتراً/‏ ساعة، مشيراً إلى أنها في مرحلة الاختبار في العمل الشرطي ضمن خطتها في استشراف المستقبل في مجال تعزيز الأمن والأمان والوصول إلى أماكن الحوادث والبلاغات في أسرع وقت ممكن، وفي إطار توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي باستخدام أحدث الأنظمة الذكية بالعمل الشرطي.

جدير بالذكر أن شرطة دبي عرضت في معرض جيتكس الماضي 2017، «دراجة طائرة» أخرى تعمل على الكهرباء ويمكنها الارتفاع لمسافة 5 أمتار إذا كان هناك شخص يستخدمها، ولمسافة 6 كيلو مترات دون صعود أحد عليها، حيث بالإمكان التحكم بها بواسطة ريموت كنترول.