زوار "جيتكس" يخسرون أمام "كوكو"

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

خسر كل الذين تحدوا الروبوت " كوكو" في التفوق عليه بممارسة كرة السلة وتسجيل الأهداف. ولأن زوار جيتكس مولعون بالاطلاع وتجربة الجديد في مجال التقنية الا انهم لم يكونوا سعداء كثيرا بخسارتهم الفادحة امام هذا الروبوت المشارك في جناح "مدينة دبي للإنترنت" في معرض "جيتكس دبي للتقنيات 2018".

الروبوت " كوكو" يأتي بعد روبوت " كو" من تويوتا التي طورته وحرصت على ان يكون ضخما وبلغ طوله 6 أقدام، وله المقدرة الكاملة في التفوق على لاعبي كرة السلة المحترفين، إذ تصل دقته إلى 100% تقريبًا بالمسافات القصيرة، وفقًا للمهندسين اليابانيين من وراء المشروع.

وتعلم الروبوت تسجيل الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن تلقى نحو 200 ألف هدف تدريبي، كما سجل الروبوت رمية حرة أكثر من اللاعبين في فريق دوري المحترفين الياباني الممتاز.

تقول الشركة التي طورت الروبوت " كوكو" بأن حافز تطويره نابع من الرغبة في كسر الصورة التقليدية في ذهن الناس ولذلك فإن " كوكو" لا يكرر عبارات معينة ولا يؤدي حركات محددة بل يتحرك في إطار تحد رياضي مثير كونه واقعيا مع أي من زوار المعرض.

الروبوت يتمتع بحساسات تمكنه من حمل الكرات، ويستطيع الجهاز العمل لمدة 75 ألف ساعة بشكل متواصل، فيما يصل طول ذراعه مترا و60 سم وله 6 محاور ليتمكن من الدوران 360 درجة".

وكان مدير المشروع كنان الزعبي قال في تصريحات على هامش المعرض، إن تسجيل النقاط والنتائج تجري امام الزوار عبر شاشة تتوسط ارض الملعب المصغر.