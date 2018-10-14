هاتف سامسونغ القابل للطي يتحول إلى جهاز لوحي

المصدر: سيئول - وكالات

لسنوات كنا نسمع عن خطة سامسونغ لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي، وفي الشهر الماضي أكدت لنا الشركة الكورية الجنوبية أننا سنكون قادرين على معرفة المزيد عن هذا الهاتف في وقت لاحق من هذا العام. ووفقاً لتقرير جديد صدر من موقع CNET، فقد تم الكشف عن بعض التفاصيل حول هذا الهاتف.

تأتي هذه المعلومات من مقابلة تم نشرها مع دي جي كوه والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في الشركة، وهي المقابلة التي أكد خلالها ما يفكر فيه معظم الناس، وهو أن هذا الهاتف يمكن طيه ووضعه في الجيب، ولكن عندما يتم فتحه يتحول إلى جهاز لوحي. من المثير للاهتمام فعلاً أنه أكد ذلك مع العلم بأنه في شهر سبتمبر الماضي لمّح إلى أن هذا الجهاز سيكون أكثر من مجرد جهاز لوحي.

وقال دي جي كوه: «عندما نقدم هاتفاً قابلاً للطي، يجب أن يكون مفيداً جداً لعملائنا. إذا كانت تجربة المستخدم لا ترقى إلى مستوى معين، فأنا لا أريد تقديم هذا النوع من المنتجات». وعلاوة على ذلك، فهو أيضاً أكد أن مفهوم الهاتف القابل للطي لن يكون وسيلة للتحايل على المستهلكين وسيختفي بعد عام من ظهوره. ومن ناحية أخرى، أوضح أن شركة سامسونغ تخطط لإطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي على الصعيد العالمي.

ومع ذلك، يعترف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في الشركة بأن مثل هذا الجهاز يمكن أن يستهدف جمهوراً محدداً عند إطلاقه، ولكنه أعرب أيضاً عن تفاؤله بأن مثل هذا السوق يمكن أن يتوسع في المستقبل.