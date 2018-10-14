المنتجعات في الإمارات تتصدر إقليمياً خلال 2018

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدر منتجعا قصر السراب الصحراوي بإدارة أنانتارا، ومنتجع أنانتارا جزيرة النخلة قائمة أفضل منتجعات الشرق الأوسط الـ 12، التي أصدرتها «مجلة كونديه ناست ترافيلر» لعام 2018.

فقد حل منتجع قصر السراب الصحراوي بإدارة أنانتارا الذي يقع في صحراء ليوا الأسطورية، والتي تعد من أكبر الصحاري الرملية في العالم، في المركز الأول برصيد 97.62 نقطة، حسب تصويت قراء المجلة.

تلاه في المركز الثاني منتجع أنانتارا جزيرة النخلة برصيد 97.34 نقطة، والذي تم افتتاحه على نخلة جميرا في العام 2014، وهو موطن لأول فيلات فوق الماء في الإمارات، مع طاقم عمل يغلب عليه الطابع التايلاندي والهندسة المعمارية والتصميم المستوحى من الطراز التايلاندي، فهو يتمتع بأجواء هادئة للغاية.

وفي المركز الخامس برصيد 95.83 نقطة، جاء منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج»، والذي يقع على بُعد 10 دقائق بالسيارة من حديقة أكوافنتشر المائية ومول الإمارات، كما يبعد مسافة 20 دقيقة بالسيارة عن برج خليفة ودبي مول.

أما منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس فجاء في المركز السادس برصيد 95.83 نقطة. ويقع على السواحل الشرقية الجميلة من جزيرة صير بني ياس.

وحل «ون آند أونلي» جزيرة النخلة في المركز السابع برصيد 95.83 نقطة، أما منتجع أتلانتس النخلة فحل في المركز الثامن برصيد 86.86 نقطة.