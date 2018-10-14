13.8 مليار دولار الإنفاق على تحميل الألعاب في 3 أشهر

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة الأبحاث السوقية «سنسورتاور» sensortower أن عمليات الإنفاق على الألعاب ارتفعت بنسبة 14.9% خلال الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 76% من إجمالي إيرادات التطبيق عالمياً على كل من نظامي أندرويد وiOS.

واستحوذ متجر «أبل ستور» على حوالي 62% من إيرادات الألعاب بحوالي 8.5 مليارات دولار، في حين مثلت إيرادات أندرويد حوالي 5.3 مليارات دولار بنسبة 38% من إجمالي الأموال، التي تم إنفاقها في ألعاب الموبايل في كلا المتجرين خلال الربع الثالث.

ونمت تحميلات تطبيقات الألعاب بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي إلى ما مجموعه 9.5 مليارات على المنصتين، حيث تم تحميل ما يصل إلى 7.2 مليارات دولار على منصة أندرويد، بنسبة 76% من جميع عمليات تثبيت ألعاب الموبايل، بينما نمت تنزيلات الألعاب على «أبل ستور» بنسبة 1.6% إلى 2.3 مليار، ارتفاعاً من 2.2 مليار في الربع الثالث من العام 2017.