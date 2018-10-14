استطلاع «البيان»: خدمات أكثر للصيرفة الإلكترونية ترضي العملاء في المستقبل

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع خبراء أن تزداد نسبة رضا العملاء عن الخدمات المصرفية الذكية التي تقدمها البنوك عبر الهواتف الذكية، خصوصاً مع إطلاق المزيد من خدمات الصيرفة الأساسية إلكترونياً خلال الفترة المقبلة. وكان استطلاع قد أجرته «البيان» قد أفاد بأن أكثر قليلاً من نصف المشاركين غير راضين حالياً عن الخدمات المصرفية الذمية التي تقدمها البنوك.

وقال عارف الرملي، نائب الرئيس الأول، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في بنك المشرق في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن نتيجة استطلاع البيان تعكس رغبة المزيد من العملاء في الحصول على خدمات الصيرفة الأساسية، مؤكداً في المقابل أن الإمارات من أكثر أسواق تطور خدمات الصيرفة الذكية في العالم، وأن العديد من البنوك تعمل مع الجهات المختصة حالياً لإطلاق المزيد من خدمات الصيرفة الذكية الأساسية.

وأضاف: «يرغب المزيد من عملاء البنوك في الحصول على الخدمات الأساسية مثل فتح حساب جديد أو التقدم لقرض أو بطاقة ائتمان أو أخذ براءة ذمة من دون الحاجة للذهاب إلى فرع المصرف. وأوضح أن تطبيقات الصيرفة الذكية في بنوك الدولة حالياً توفر خدمات كثيرة بعد أن يحصل العميل على الخدمات الأساسية من الفرع.

وأضاف: «مثلاً أكثر من 90% من المعاملات المصرفية في المشرق تتم اليوم عبر القنوات الإلكترونية للبنك، ونحن في المشرق سوف نطلق المزيد من الخدمات قبل نهاية العام الجاري، أو خلال الربع الأول من العام المقبل، وعلينا الأخذ في الاعتبار أن هنالك زيادة سنوية في عدد المشتركين في التطبيقات المصرفية الذكية، لأنها تسمح لهم بإنهاء عدد من التعاملات البنكية بشكل أكثر سلاسة وخصوصية، إلى جانب زوال حواجز الزمان والمكان».