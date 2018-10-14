هواتف «أبل» تكتشف المكالمات المزعجة مستقبلاً

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

تعتبر ميزة التعرف على الرسائل والاتصالات غير المرغوب فيها إحدى الميزات التي تم الإعلان عنها مع إطلاق هواتف Google Pixel 3 مؤخراً، وهي ميزة امتدحها الكثيرون، حتى أن البعض أشاروا إلى أنه ينبغي على شركة أبل اعتمادها بالتأكيد في الإصدارات المستقبلية من هواتف iPhone ونظام iOS.

والخبر السار هو أن أبل تعاملت مع الفكرة في الماضي، وفقاً لبراءة اختراع تم اكتشافها مؤخراً، تشير إلى أن أبل لديها بعض الأفكار حول كيفية التعامل مع المكالمات المزعجة. واستناداً إلى براءة الاختراع، فإنها تصف نظاماً يمكن من خلاله الكشف عن الأرقام المزعجة، ما يعني أنها ستتمكن من اكتشاف المكالمات التي تحاول استخدام أرقام أخرى لتجنب منصات الفلترة الشائعة الاستخدام، وسيكون بمقدورها أيضاً معرفة ما إذا كان يتم تمرير المكالمة عبر جهاز إعادة توجيه، ما يعني أن المتصل قد يحاول إخفاء المكان الذي يتصل منه حقاً.