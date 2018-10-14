«غوغل» تدرس تقديم خدمات في الصين

المصدر: واشنطن - رويترز

أبلغت شركة «غوغل» مشرعين أميركيين بأنها تدرس «مجموعة متنوعة من الخيارات» لتقديم خدمات إضافية في الصين.

وتعرضت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت» لانتقادات بعد تقارير بأنها تدرس العودة إلى سوق محركات البحث الصينية، وأنها سوف توافق على الامتثال لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين.

وفي رسالة مؤرخة في 31 أغسطس الماضي إلى أعضاء في مجلس الشيوخ نشرت محتوياتها يوم الجمعة، قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» إن الشركة تدرس مجموعة متنوعة من الخيارات بشأن كيفية تقديم خدمات في الصين بطريقة تكون منسجمة مع مهمتنا. من جهتها، امتنعت شركة «غوغل» عن التعقيب على الرسالة.