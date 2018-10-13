أسماء جديدة لوقود السيارات في الاتحاد الأوروبي

المصدر: البيان الالكتروني

بدءاً من أمس الجمعة، تغيرت تسمية المحروقات في دول الاتحاد الأوروبي على حد سواء. الأمر الذي قد يفاجئ بعض السائقين في محطات المحروقات، وقطعاً سيطرح البعض على نفسه السؤال التالي: أين مضخة الديزل؟ وسيكتشفون بعد ذلك أن الديزل صار من التاريخ وأن الاسم الجديد هو B7 (باء سبعة).

يذكر ان الاتحاد الأوروبي تبنى في العام 2014 مشروعاً لتغيير تسميات المحروقات كان الهدف الأساسي منه فتح السوق الأوروبية على محروقات بديلة، وفي التشريع المذكور، صادق النواب الأوروبيون على بند لجعل تسميات المحروقات في الاتحاد الأوروبي موّحدة.

وعليه، وابتداء من أمس الجمعة، ستسمى المحروقات، بمعزل عن لغة البلد الأوروبي، حيث تباع بنفس الطريقة، ما من شأنه أن يسهل الأمر على السائقين في بلاد لغتها صعبها وأبجديتها مختلفة بعض الشيء.

من جهتها، أعلنت وزارات الطاقة في كل من تركيا وسويسرا وآيسلاندا وليشتنشتاين والنرويج ومقدونيا وصربيا أنها ستلتزم بالتشريع الأوروبي الجديد، ولكن بطريقة تدريجية.

إضافة إلى تغيير تسميات المحروقات، سيكون من نصيب كل نوع منها شكل هندسي معيّن. فالمربّع سيشير إلى الديزل والدائرة إلى البنزين، أما المعين، فيشير إلى الغاز.

وستختلف أيضاً ألوان تلك الأشكال الهندسية بحسب مكونات المحروقات.

يذكر أخيراً أن ارتفاع أسعار المحروقات مستمر في أوروبا، حيث وصل سعر برميل برنت الخام إلى حد الـ 100 دولار، وذلك في أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، حسب "يورونيوز".