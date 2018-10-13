الحكومة الإيطالية تشتري 15 % من «أليطاليا»

المصدر: روما - د ب ا

قال وزير الصناعة الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس، إن الحكومة الإيطالية سوف تشتري حصة بنسبة 15% تقريباً من شركة الخطوط الجوية «أليطاليا» وستعيد تشغيلها بمساعدة شركة السكك الحديدية التي تسيطر عليها الدولة.

وأعلنت شركة الطيران المتعثرة، التي تسيطر عليه الحكومة، إفلاسها في العام الماضي، وظلت قائمة بفضل قروض حكومية بقيمة 900 مليون يورو (1.04 مليار دولار). ومن المفترض أن تجد الحكومة مشترياً لها بحلول 31 أكتوبر الجاري.

وقال دي مايو لصحيفة «إل سولي 24 أوري» المالية اليومية إنه سيتم الاستحواذ على الشركة من جانب كونسورتيوم يضم وزارة الاقتصاد، وشركة فيروفي ديلو ستاتو، مشغل شبكة السكك الحديدية الإيطالية، و«شريك فني دولي مهم».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شركة «دلتا ايرلاينز»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أو شركة «تشاينا ايسترن»، قد تكون جزءاً من الصفقة، قال دي مايو «أنا لا أؤكد أو أنفي».

ويتعين على «أليطاليا» إعادة القروض الحكومية بحلول 15 ديسمبر المقبل، وقال دي مايو إن جزءاً منها سيتم دفعه في صورة أسهم، وبالتالي تحويل الحكومة الإيطالية إلى مساهم في الشركة. وتابع أن الفكرة تتمثل في امتلاك حصة عامة تبلغ نحو 15% لأن ذلك يتماشى مع حصة بنسبة 14.3% تملكها الدولة الفرنسية في شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس-كيه إل إم).