وصول أطول رحلة تجارية في العالم من سنغافورة إلى نيويورك

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

وصلت طائرة إيرباص إلى مطار نيوآرك في نيويورك، أمس، بعد رحلة من سنغافورة استغرقت زهاء 18 ساعة، لتكمل أطول رحلة جوية تجارية في العالم.

وبهذه الرحلة تعود الحياة إلى خط تم إلغاؤه في 2013. ووصلت الرحلة «إس كيو 22»، التي تسيّرها شركة طيران سنغافورة «سنغابور أيرلاينز» عند الساعة 5,29 صباحاً (09,29 بتوقيت غرينيتش)، بحسب موقع مطار «نيوآرك ليبرتي» الدولي، وقد استغرقت 17 ساعة و52 دقيقة. وكان من المقرر أن تستغرق 18 ساعة و25 دقيقة. وكانت الطائرة تقل 150 راكباً وطاقماً من 17 فرداً.

وكانت طيران سنغافورة تسيّر هذا الخط قبل تسع سنوات باستخدام طائرة «ايه 340-500» بأربعة محركات كانت تستهلك كمية كبيرة من الوقود، قبل أن تغلق ذلك الخط في 2013 نظراً لارتفاع أسعار النفط الذي جعل تسيير هذا الخط غير مربح.

وجرت هذه الرحلة في طائرة إيرباص «ايه 350-900 يو ال ار» الجديدة التي تستخدم الوقود بكفاءة عالية.