مالك «كادبوري» لم يسدد ضرائب في بريطانيا 2017

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن شركة «موندليز يو كيه»، والتي تمتلك حالياً شركة «كادبوري» البريطانية الشهيرة لتصنيع الشكولاتة، لم تسدد أي ضرائب طوال العام الماضي عن أرباحها إلى مصلحة الإيرادات والجمارك الملكية في بريطانيا، رغم أن الإقرارات الضريبية التي تقدمت بها الشركة تؤكد أنها حققت خلال العام الماضي أرباحاً تتجاوز 185 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة بأن «موندليز يو كيه»، والتي تتبع شركة «موندليز انترناشيونال» الأميركية العملاقة، سجلت قفزة هائلة في أرباحها بلغت نسبتها 740 % عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بينما ارتفع حجم أعمالها خلال نفس الفترة ليبلغ 1.66 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع 1.65 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر 2016.

وأضافت «إندبندنت»، إنه على الرغم من ذلك فإن الوثائق المقدمة إلى سجل الشركات في بريطانيا تفيد بأن «موندليز يو كيه» مدينة لمصلحة الإيرادات والجمارك الملكية بضرائب تبلغ قيمتها 320 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت «إندبندنت» عن جون ماكدونيل، وزير المالية في حكومة الظل البريطانية تصريحه: «إنه أمر مثير للغضب. لقد حذرنا الحكومة البريطانية مراراً وتكراراً بشأن هذا النمط السلوكي غير المقبول. أخبرناهم أنهم بحاجة ماسة لتشديد أحكامهم ضد التهرب الضريبي».