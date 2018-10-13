أعلى مستوى لتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال 7 سنوات

المصدر: برلين - وكالات

كشفت بيانات اقتصادية - أمس - عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 2.3% في أسرع وتيرة لها منذ نوفمبر عام 2011 عندما وصل معدل التضخم إلى 2.4% فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 2% فقط في أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مكتب الإحصاء، أن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة كان له تأثير كبير على التضخم، حيث إنه في حالة استبعاد الزيادة في أسعار الطاقة، فإن معدل التضخم في سبتمبر لن يتجاوز 1.6%.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوافقاً مع التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% الشهر السابق. وهذه هي أعلى زيادة يحققها المؤشر خلال أربعة أشهر.