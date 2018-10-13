«هواوي» تطلق برنامجاً لتمكين الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة هواوي عن برنامج جديد موجه للمطورين يتمحور حول تمكين الذكاء الاصطناعي.

وذلك بعد إعلان الشراكة مع شركة بوش (Bosch) لتطوير تقنيات إنترنت الأشياء، وإطلاق منصة أطلس للحوسبة السحابية، وخدمة الحلول السحابية FusionCloud 6.5.

وتهدف الشركة من خلال برنامج تمكين مطوري الذكاء الاصطناعي الذي أعلنت عنه، أمس، في مؤتمر «هواوي كونكت 2018» في شنغهاي إلى التعاون مع المطورين، الشركاء، الجامعات، ومؤسسات الأبحاث لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث إن الشركة تريد الاستفادة من البرنامج لبناء نظام ايكولوجي لدعم المنصات ومصادر الذكاء الاصطناعي، وكذلك تطوير الحلول المشتركة.

وبحسب جينغ يلاي، نائب رئيس قسم الخدمات السحابية في الشركة، فإن البرنامج سيوفر التعليم، منصة للتعاون والتواصل التقنية، تدريب المواهب في هذا المجال، التعاون ومساعدة المطورين على الابتكار، والشراكة مع «هواوي».