المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «فرابورت إيه جي» التي تمتلك، وتدير مطار فرانكفورت في ألمانيا، أن المطار استقبل 6.6 ملايين زائر في سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى حركة الملاحة الجوية الأوروبية. وارتفعت حركة الطائرات بنسبة 5.7% لتصل إلى 45950 عملية إقلاع وهبوط.

وارتفع الوزن الأقصى التراكمي لعمليات الإقلاع بنسبة 4% إلى حوالي 2.8 مليون طن متري.

وكان إجمالي وزن الشحنات (سواء الشحن الجوي أو البريد الجوي) هو الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعاً في معدلاتها، لتسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.4% إلى 185042 طناً مترياً، في انعكاس لتراجع حركة التجارة الدولية. وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، مر نحو 53 مليون راكب عبر مطار فرانكفورت، في زيادة سنوية بنسبة 8.4%.