الخطوط السنغافورية تطلق الرحلة الأطول في العالم

المصدر: سنغافورة - د ب أ

أقلعت أطول رحلة جوية تجارية في العالم أمس، حيث قررت الخطوط السنغافورية (سنغابور إيرلاينز) تدشين رحلة بلا توقف من سنغافورة إلى نيويورك التي سوف تقطع 16700 كيلومتر (9 آلاف ميل بحري) وتستمر 18 ساعة و45 دقيقة.

وتسجل «سنغابور إيرلاينز» برحلتها الجوية على متن طائرة «إيرباص إيه 350-900 يو.إل.آر»، رقماً قياسياً جديدا لتتفوق عالمياً، ولكن ركاب طائرة «سنغابور إيرلاينز» لا يحتاجون للقلق من المقاعد الاقتصادية الضيقة خلال الرحلة الطويلة للغاية. فقد تم تعديل الطائرة لتضم درجتين فقط: درجة رجال الأعمال التي تشمل 67 مقعداً والدرجة الأولى الاقتصادية التي تضم 94 مقعداً.

وأظهر بحث سريع على موقع الخطوط الجوية السنغافورية أن تذكرة الذهاب فقط من سنغافورة إلى «مطار نيوارك الدولي» سعرها 3585 دولاراً سنغافورياً (2594 دولاراً أميركياً) في الدرجة الأولى الاقتصادية و7685 دولاراً سنغافورياً في درجة رجال الأعمال.

يشار إلى أن مطار نيوارك الدولي يقع في مدينة نيوجيرسي كما يبعد مسافة 19 كيلو متراً عن مدينة نيويورك وهو واحد من ثلاثة مطارات رئيسية تخدم منطقة نيويورك.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الخطوط السنغافورية رحلة من مطار شانجي إلى نيويورك.

ويأتي استئناف هذه الرحلات بعد تعليق سنغابور إيرلاينز لها 2013 بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل من استخدام الطائرات «إيرباص إيه 340-500» عائقاً اقتصادياً.

ومع ذلك، يحتمل ألا تحتفظ هذه الرحلة بلقب الأطول في العالم لوقت طويل، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «كانتاس» الأسترالية للخطوط الجوية آلان جويس في أغسطس الماضي عن خطط لتدشين رحلة مباشرة بين سيدني ولندن خلال الأعوام الأربعة المقبلة وهي رحلة سوف تستغرق 20 ساعة.