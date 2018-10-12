«الإمارات للشحن» تنقل 35 ألف طن سلمون من النرويج

المصدر: دبي- البيان

أتمّت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، سنتين كاملتين بنجاح في تشغيل رحلات مخصصة للشحن إلى أوسلو باستخدام طائرات بوينغ 777 وتشغل الناقلة رحلات شحن أسبوعياً إلى العاصمة النرويجية، ما يوفر طاقة تصل إلى 100 طن على كل رحلة ويسهل التجارة الدولية بين النرويج وباقي أنحاء العالم .

كما تستخدم طاقة الشحن المتوفرة على رحلات الركاب اليومية من وإلى أوسلو. وتعد النرويج إحدى أكبر الدول المصدرة للمأكولات البحرية .

وبلغت قيمة صادرات أسماك السلمون النرويجي نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول بحسب بيانات المجلس النرويجي للمأكولات البحرية.وساهمت الإمارات للشحن الجوي خلال العامين الماضيين، في نقل نحو 35 ألف طن من أسماك السلمون النرويجي من أوسلو إلى عدد من أسواق التصدير المهمة في الشرق الأوسط وشرق آسيا.

وتنقل الإمارات للشحن الجوي صادرات المأكولات البحرية على رحلاتها من أوسلو بشكل سريع وآمن عبر مركزها في دبي على رحلات الركاب ورحلات الشحن باعتماد حلول «الإمارات فريش» لنقل المنتجات سريعة العطب. وتغطي شبكة الناقلة أكثر من 160 وجهة عبر دبي ما يضمن المحافظة على أسماك السلمون النرويجية ووصولها طازجة وبسرعة إلى وجهاتها.

وتنقل الإمارات للشحن الجوي بالإضافة إلى أسماك السلمون، مختلف أنواع الشحنات الأخرى على أكثر من 100 رحلة شحن إلى أوسلو منذ أكتوبر 2016 وتشمل الشحنات الضخمة محركات الطائرات ومراوح السفن التي تزن أكثر من 10 أطنان وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة البحرية والأدوية وغيرها.