تراجع التضخم في فرنسا خلال سبتمبر

المصدر: باريس - د ب أ

تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس وبما يتفق مع التقديرات الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس.

وذكر المكتب أن التضخم سجل زيادة الشهر الماضي 2.2% سنوياً مقابل 2.3% خلال أغسطس.

وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك في فرنسا خلال الشهر الماضي على أساس شهري 0.2% بعد ارتفاعها 0.5% شهرياً خلال أغسطس الماضي.

وتراجع المعدل الشهري وفقاً للمؤشر الموحد إلى 0.2% خلال سبتمبر الماضي مقابل زيادة 0.5% خلال أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً ارتفع خلال سبتمبر 0.7% بعد ارتفاعه 0.9% في الشهر السابق، كما واصل تضخم أسعار الطاقة تراجعه للشهر الثاني ليسجل 12.8% خلال سبتمبر.