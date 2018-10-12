3 حقائب مجاناً للمسافرين على «طيران الخليج»

المصدر: المنامة - البيان

تبدأ طيران الخليج -الناقلة الوطنية لمملكة البحرين- بتنفيذ سياسة جديدة ومبسطة للأمتعة تؤمّن المزيد من الخيارات والوضوح لعملائها.

حيث سيتم استبدال مفهوم إجمالي الوزن الحالي بمفهوم عدد حقائب السفر في جميع وجهات الناقلة على التذاكر الصادرة اعتباراً من 28 أكتوبر 2018.وستقوم الناقلة بطرح هذه السياسة الجديدة استجابة لاحتياجات العملاء الفردية بتوفير مرونة أكبر، كما ستوفر التغييرات الجديدة مزايا أكبر لأعضاء برنامج الولاء الخاص بالناقلة (فالكون فلاير).

وبموجب السياسة الجديدة سيحق للمسافرين إحضار حقيبة أو اثنتين أو 3 حقائب مجاناً بناء على نوع التذكرة والوجهة وفئة برنامج (فالكون فلاير) الخاصة بهم. ويعني المفهوم الجديد في العديد من الوجهات زيادة عدد الحقائب المسموح بها للمسافرين وفي الوقت نفسه تم تبسيط رسوم الوزن الإضافي أيضاً، حيث تم تخفيض رسوم الوزن الإضافي بشكلٍ ملحوظ في معظم الحالات.