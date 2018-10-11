بدء الرحلات التجارية للقطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة

المصدر: البيان الإلكتروني

وانطلق أول القطارات من المدينة باتجاه مكة على بعد نحو 450 كلم، مرروا بمدينة جدة الساحلية، يحمل على متنه 417 راكبا، بالتزامن مع رحلة اخرى بالاتجاه المعاكس لقطار حمل العدد نفسه من الركاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشّن في 25 سبتمبر الماضي "قطار الحرمين"، في مشروع يصفه مسؤولون سعوديون بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة.

وأوضح مسؤولون في قطاع النقل في المملكة الغنية بالنفط أن 35 قطارا يمكنهم السفر بسرعة 300 كلم/الساعة سيعملون على الخط الذي سيقلل مدة السفر بين المدينتين من عدة ساعات إلى ساعتين فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كلفة مشروع السكك الحديد، الذي تأخر افتتاحه عدة مرات، تجاوزت 16 مليار دولار.

وتبلغ قيمة التذكرة للدرجة السياحية من مكة الى المدينة نحو 20 دولارا، فيما يبلغ سعر التذكرة لدرجة الاعمال 33 دولارا.

ووقعت السعودية في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديد وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.

وتعزّز السعودية من إنفاقها على البنى التحتية وتوسع شبكتها للسكك الحديد، بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22,5 مليار دولار ما يزال قيد التنفيذ في الرياض، فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.

ويجتذب موسم الحج أكثر من مليوني شخص سنويا.