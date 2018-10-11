وسائل التواصل تتوقع مستقبل مشروعك

المصدر: لندن - وكالات

استخدم العلماء مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات النقل للتنبؤ باحتمالية نجاح أو فشل تجارة معينة، فباستخدام معلومات من عشر مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، طور الباحثون بقيادة جامعة كامبردج في المملكة المتحدة، نموذجاً يمكن أن يتنبأ بدقة تبلغ 80٪ ما إذا كانت الشركة الجديدة ستفشل خلال ستة أشهر أم لا. وقد يكون هذا النموذج مفيداً لكل من رواد الأعمال والمخططين عند تحديد مكان موقع أعمالهم أو المناطق التي يستثمرون فيها.

وقالت كريتيكا ديسيلفا، طالبة الدكتوراه في قسم علوم وتكنولوجيا الكمبيوتر في جامعة كامبردج: «أحد أهم الأسئلة لأي عمل جديد هو مقدار الطلب الذي سيحصل عليه، وهذا يرتبط مباشرة بمدى نجاح العمل».