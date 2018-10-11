جاك ما يستعيد لقب أغنى شخص بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

أظهر مسح لمجلة «هورون» الصينية أن الملياردير الصيني «جاك ما» استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.

ووفقا للمسح، الذي تم نشره أمس، فإن ثروة «ما» (53 عاماً)، ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة «آنت فاينانشال»، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.

وأصبح «ما»، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذاً في الصين من خلال تأسيسه مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، التي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ«آنت فاينانشال» تبلغ مئة مليار دولار.

وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14% إلى 36 مليار دولار.

كما تراجعت ثروة «بوني ما» مؤسس شركة «تينسنت» بـ4% خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.