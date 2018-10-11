«الإمارات» توفر منتجات الدرجة الأولى عبر متاجرها وموقعها الشبكي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات»، عن توفر عدد من المنتجات الفاخرة التي تقدم لركاب الدرجة الأولى للبيع في متاجرها الرسمية وعبر موقعها الشبكي www.emirates.store. وأصبح بإمكان المستهلكين شراء بعض هذه المنتجات، مثل سماعات «باورز آند ويلكينز» وبيجامات «هيدرا آكتيف» المرطبة وبطانيات مخملية ناعمة وفاخرة بأسعار مناسبة.

وتتميز سماعات «باورز آند ويلكينز» بعمر بطارية يتعدى 22 ساعة، و3 أوضاع لعزل الصوت، كما يمكن استخدامها في المكتب أو الشارع أو على أي رحلة طيران. وتتوفر السماعات بلونين مع حقيبة سفر خاصة من طيران الإمارات.

وتقدم طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى على الرحلات الليلية ذات المسافات الطويلة بيجامات مرطبة مجاناً. وتعتمد هذه البيجامات على تقنية كبسولات هيدرا الدقيقة النشطة المصممة للمحافظة على رطوبة البشرة طوال مدة الرحلة، حيث تطلق هذه الكبسولات الداخلة في تركيب نسيجها أريج عشب البحر المرطب بصورة طبيعية وعلى نحو لا يؤذي البشرة أثناء الحركة. وتتوفر هذه البيجامات للبيع بسعر 200 درهم للقطعة الواحدة.

وتتميز بطانيات الفرو التي يستخدمها ركاب الدرجة الأولى على رحلات طيران الإمارات لعملائها بنعومتها وخفة وزنها، كما تحتوي على جيبين لإبقاء اليدين دافئتين. ويمكن لعملاء طيران الإمارات شراء هذه البطانيات لاستخدامها في المنزل خلال فصل الشتاء. كما يمكن تحويل البطانية إلى وسادة لتوفير أقصى قدر من الراحة خلال السفر.

ويمكن للعملاء في جميع أنحاء العالم شراء أي من المنتجات المتوفرة في المتجر الرسمي لطيران الإمارات عبر الإنترنت ودفع مبلغ زهيد للشحن قدره 30 دولاراً أميركياً.

وتحرص «طيران الإمارات» على دمج العمل بالرفاهية في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، مع ما يعني ذلك من البقاء على تواصل بالعمل، أو الاطلاع على إنتاجات السينما الحديثة، أو الراحة تحضيراً لاجتماعات العمل.

وتقدم «طيران الإمارات» لوائح طعام تستقطب الذواقة، علماً أن خدمة الطعام والشراب تشمل أيضاً: المشروبات وعصائر الفاكهة للضيافة قبل إقلاع الطائرة، واختيارات واسعة من المشروبات المجّانية المقدّمة طوال الرحلة، والمقبلات أو المكسّرات المشكلة، واختيار وجبات طعام من بين 6 خيارات من إعداد كبير طهاة «طيران الإمارات»، ووجبة إفطار ساخنة أو باردة (اعتماداً على الوقت من الطيران) لرحلات المسافات الطويلة.