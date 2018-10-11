كابتشينو مطعّم بنكهة الذهب عيار 24 قيراطاً في برج العرب

المصدر: دبي - وائل الخطيب

على وقع الألحان الكلاسيكية والرخام والفسيفساء والإنارة الهادئة، من السهل أي يستسلم المرء للأجواء الوارفة في صحن الدار ببرج العرب، ويتناغم المشهد المائي الخلاب في قلب الردهة الزجاجية بشكل مثالي مع روعة ما يحمله طبقك. في صحن الدار، تتوالى اللحظات المميزة على الدوام، من الموسيقى الكلاسيكية والعروض الفنية الحية إلى القائمة الطويلة من المشروبات الفاخرة والكوكتيل، وآخرها كما ذكرت صحيفة «بزنس إنسايدر»، كابتشينو المطعم بنكهة الذهب، لا سيما إذا كان من عيار 24 قيراطاً.

يتم تحضير الكابتشينو باستخدام حبوب قهوة عربية مع مزيج غني من الذهب عيار 24 قيراطاً، بتصميم مستوحى من أناقة برج العرب، ويتم تقديمه بفنجان ذهبي فاخر مع قطعة من المارشميلو بالشوكولاته المزيّنة أيضاً برقاقات الذهب. وعلى الرغم من أن سعر هذا «الكابتشينو» يكلف أكثر من متوسط سعر فنجان قهوة عادي، إلا أن 95 درهماً (26 دولاراً) ليس بالثمن الباهظ كما قد يتوقع المرء مقارنة بالأطعمة الذهبية الأخرى.

ويقدم الفندق الوحيد في العالم من فئة السبع نجوم، الذي يشتهر بصورته الشبيهة بالشراع عبر أفق دبي، الكابتشينو الغني بالذهب في بهو الأتريوم في صالة صحن الدار، جنباً إلى جنب مع مزج «كمية سخية» من الذهب عيار 24 قيراطاً في قهوة أسبريسو، ثم يتم تتويج الشراب برقائق الذهب الإيطالية وتزيينها بتصميم العلامة التجارية التي تحاكي الشراع على رغوة الكابتشينو. ويتم تقديم قهوة ما بعد الظهيرة على طبق من الخزف الصيني المطلي بالذهب.