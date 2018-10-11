دبي تواصل استقطاب الوفود السياحية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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نجح القطاع السياحي في دبي في مواصلة استقطاب الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي انعكس على النمو السياحي الذي تشهده الإمارة منذ بداية العام الجاري.

21 %

حصة أوروبا الغربية من مجمل عدد السياح القادمين إلى دبي

19 %

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من مجمل عدد زوار دبي

1.316

مليون زائر هندي لدبي في 8 أشهر

1.117

مليون زائر سعودي لدبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري

18 %

نمو عدد الزوار من فرنسا إلى 227 ألف زائر

10 %

حصة منطقة الشرق الأوسط من مجمل عدد زوار دبي

432

ألف زائر من الولايات المتحدة لدبي بنمو 4%

5

أسواق عربية ضمن أهم 20 سوقاً مُصدراً للزوار لدبي