المصدر: نيويورك - رويترز

زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام بزيادة نحو 50 % على مستوى 2017 وفقاً لتقرير شركة سايفر تريس الأميركية المتخصصة في الأمن الإلكتروني أمس.

وأظهر التقرير نمواً مطرداً في عدد السرقات الأصغر التي في نطاق 20 إلى 60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

وبلغ إجمالي العملات الرقمية المسروقة في 2017 من البورصات 266 مليون دولار فقط وفقاً لتقرير سابق من سايفر تريس.

وتظهر البيانات أيضاً أن أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم من دول تتسم بضعف القواعد التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال استخدمت لغسل عملات بتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار منذ العام 2009.