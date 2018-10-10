شركات الإمارات تزيد تخزين بياناتها على السحابة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «فيريتاس تكنولوجيز» أن نسبة البيانات المؤسسية المخزنة على السحابة في الإمارات تبلغ حالياً 38%، غير أنه من المتوقع لهذه النسبة أن ترتفع إلى 55% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي زيادة كبيرة قياساً بما كان الحال عليه في العام 2016؛ .

حيث كان معدل الاعتماد على التخزين والمعالجة السحابية يقتصر على واحدة من أصل كل خمس شركات. وكانت التوقعات تشير إلى أن اعتماد التقنيات السحابية سيرتفع إلى 27% في 2017.

وذكرت الشركة في نتائج تقريرها لعام 2018 بخصوص مخزون البيانات المتراكمة في الإمارات، أن القطاع العام يقف في الصدارة على صعيد التخزين السحابي، إذ يحتفظ بـ 42% من بياناته على السحابة، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 62% خلال العام الجاري، يليه في ذلك القطاع الصناعي (النمو المتوقع من 38% إلى 57%)، والخدمات العامة (من 48% إلى 58%)، والتمويل (من 36% إلى 49%).

وتتمثل أهم ثلاثة مواضيع مثيرة للقلق حيال استخدام السحابة في: الأمن، وازدياد التكاليف مع الوقت، والافتقار لوضوح الرؤية.

وقال مديرو أقسام المعلومات إن المنافع الرئيسية للسحابة هي تحسين الرؤية التقنية ضمن الشركات وخفض تكاليف الاسترداد والحفظ الاحتياطي وتكنولوجيا المعلومات عموماً، كما أفصح ما يزيد على نصف مديري الأقسام التقنية المشمولين بالاستبيان عن أن مزودي الخدمات السحابية يقدمون خدمات أعلى سوية مما تتيحه شركاتهم.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث (35%) شركات القطاع العام الإماراتي تجري اختبارات منظمة للتحقق من قدرات مزودي تكنولوجيا المعلومات على التعافي من الكوارث، ويقف القطاع المالي في الطليعة من حيث القدرة على التعافي من الكوارث، إذ تجري 64% من شركاته اختبارات شهرية.

قال داميان فيلك، المدير الإقليمي الأول في الشرق الأوسط لدى «فيريتاس»: «تلعب الإمارات دوراً ريادياً في اعتماد منهجيات متقدمة لإدارة البيانات، ما أثمر عن انخفاض ملموس في البيانات عديمة القيمة ومنتهية الصلاحية خلال العامين المنصرمين.

ولكن الحجم الكبير للبيانات المعتمة في الإمارات يشير بالمقابل إلى حقيقة أن إدارة هذه البيانات أصبحت من أهم المواضيع التي يجب أن تتعامل معها المؤسسات؛.

حيث إن تحديد قيمة هذه البيانات سيسمح للشركات بتسريع آليات اتخاذ القرارات لديها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها، كما أن دراسة طبيعة هذه البيانات وإزالة البيانات غير النافعة ومنتهية الصلاحية منها سيسمح بالتخلص من تراكم مخزونات البيانات الضخمة، وبالتالي تمكين الشركات من إدارة بياناتها على نحو أفضل. ونستطيع في فيريتاس المساعدة في التعامل مع البيانات المظلمة للكشف عن المخاطر التي قد تنطوي عليها».